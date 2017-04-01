中國頻招手 留住3功臣有難度
2017/04/01 06:00
蘇翊傑（白衣者，資料照）
〔記者林岳甫／台北報導〕達欣能奪隊史第2座冠軍，頭號球星周儀翔、主控蘇翊傑與洋將布拉是3大功臣，不過3人合約都已期滿，球團得全力保住奪冠班底，才有機會力拚2連霸。布拉（資料照）
達欣剛嚐到冠軍滋味，今夏得面臨留人的嚴峻考驗，新人合約到期的周儀翔，是否前進中國CBA，得看他個人意願，達欣也將設法端出最大誠意，留下這位好手。周儀翔（資料照）
王才翔：端最大誠意留人
蘇翊傑去年與達欣簽下一紙1年約，已在前天屆滿，他在總冠軍戰證明自己的身手與打出身價，屆時中國一定會有球隊提出合約，王才翔明白續約難度大增，但仍會盡力留住這位總冠軍戰MVP。
布拉憑藉著226公分、165公斤龐大身軀，成為達欣最佳禁區防守屏障，進攻也讓對手顧此失彼，讓射手能安心在外圍出手，也是達欣全力慰留的對象，王才翔透露，「布拉之前有私下跟我說，他想留在達欣，但他也說，若奪冠，希望下季薪水能加碼。」
即便擁有布拉並非贏球保證，但達欣若不提出合理報價，其他SBL球隊應會設法與布拉接洽，提供更好價碼，甚至CBA也有可能搶人，王才翔表示，會考慮將布拉的月薪從原先的3萬美元再加碼，讓他再為達欣效力。
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