羅曼回兄弟救火 嘟福不急上一軍

潘威倫（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕後天統一獅台南主場開幕戰，代總教練「蔗總」黃甘霖表示，先發投手還沒確定，不過，這個禮拜不會將「嘟嘟」潘威倫和「阿福」陽建福拉上一軍，之後兩人應該會一起上來。

陽建福（資料照）

過去嘟嘟和阿福曾在國家隊多次並肩作戰，兩人是超級好朋友，進職棒還不曾以隊友身分在一軍拚戰。蔗總說，「我知道大家都很期待嘟嘟和阿福上一軍，但還是需要時間讓兩人調整。」

蔗總預告 兩人一起升

蔗總表示，潘威倫在經典賽角色是中繼，回到球隊先讓他在二軍以先發來調整，畢竟先發和後援訓練方式不同，之後預計讓潘威倫在二軍比賽投1場再看狀況；至於陽建福，蔗總說，3月初陽建福對韓職二軍球隊投球，不小心拉傷腹部，最近開始進牛棚練投，球速還不錯。

另外，日前中信兄弟洋投艾迪頓被韓職樂天巨人挖角，昨兄弟領隊楊培宏表示，新洋投確定找去年效力Lamigo桃猿的羅曼，原本預定明天抵台，因班機延誤，改為後天報到。

2010、11年羅曼曾效力兄弟象，總計拿下28勝，是10年隊史奪第7冠大功臣。去年羅曼效力桃猿，戰績12勝7敗、防禦率4.64，今年代表波多黎各打經典賽，成為陣中少數四朝元老，如今羅曼加盟兄弟也算鳳還巢。