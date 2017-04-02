JLPGA山葉女子公開賽》李民英衝第1 盧、姚並列19

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〔記者趙新天／綜合報導〕南韓女將李民英昨在日本LPGA巡迴賽山葉女子公開賽第3回合打出6個博蒂、2個柏忌的68桿，總計209桿躍居第1。台將盧曉晴和姚宣榆同以219桿並列19名。

山葉女子公開賽第3回合昨天在不到9度的低溫，和間歇小雨中進行，原本領先的南韓名將安宣柱沒打好，花了76桿，總計213桿退至第6名。其他競爭者趁勢往前衝。

渡邊彩香、李民英和較早出發打出66桿的申智愛一度並列領先，但李民英最終以2桿之差單獨站上首席，渡邊彩香則在最後1洞抓鳥，總計211桿居次。申智愛則是212桿與永峰咲希、藤田幸希並列第3。

這回合諸將在果嶺上分高下，但領先者李民英表示，她在果嶺上推桿路線的判讀做得並不好，其實推桿並不拿手。

去年她在KLPGA韓巡賽拿過4勝，經常在比賽打進前10名。去年底她在日本LPGA資格測試名列第4，今年開始到日本打拚，前4次出賽兩度打進10名內。李民英2年前罹患腎臟癌，所幸早期發現動了手術，讓她滿懷感謝地重返高球場。

台灣名將盧曉晴昨天沒賺到博蒂，吞下4個柏忌以76桿完賽，排名下滑。姚宣榆這回合打出73桿，兩人都是219桿並列19名，今天要設法再往前推進。蔡佩穎則以74桿完賽，總計224桿並列49名。