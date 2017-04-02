拔刺又連挫火箭 勇士夠稱頭

勇士柯瑞（左二）昨攻下24分，其中19分來自下半場，助隊成功逆轉火箭。（美聯社）

連2場逆轉 飆出10連勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士昨在主場迎戰火箭，前三節多半時間處於落後，不過第四節趁對手進攻當機，單節僅13分進帳，勇士拉尾盤以107：98勝出，繼前役在馬刺主場克服22分劣勢取勝後，連兩戰完成逆轉，拉出10連勝，穩坐聯盟龍頭寶座。

柯瑞投進4顆三分球，攻下24分、7籃板與5助攻，其中有19分來自下半場，不僅是逆轉功臣之一，也率隊在一週內，打退「德州雙雄」馬刺與火箭兩次，他說：「我們面對這種頂級球隊，就是希望留下好的記憶，對於我們也是個很棒的考驗，顯然我們現在做得很好，但還是要繼續保持下去。」

火箭一哥哈登雖繳出全隊最高17分，但出手18次僅中4球，畢竟勇士這回派出眾將輪番看管他，甚至動用曾在2014-15球季入選年度防守一隊的大鎖D.格林，勇士主帥柯爾認為，D.格林雖11投2中，僅拿下6分，但他的防守對球隊幫助很大，可說是聯盟最佳防守球員。

D.格林150抄截、百阻攻

D.格林此役進帳3阻攻與1抄截，整季累積150次抄截與100次阻攻，成為隊史首位在單季完成此數據的好手，且他目前場均2.1抄截，為聯盟之最，成為角逐年度最佳防守球員頭銜的一大本錢。

防守悍將D.格林（右）昨完成單季150次抄截與100次阻攻，成為勇士隊史第1人。（美聯社）

勇士在10連勝期間，平均每場贏對手15.2分，顯見狀況大好，戰績62勝14敗，領先西部第二馬刺3.5場勝差，有機會連3年奪西部季後賽頭號種子；他們若能持續不敗，即能打破2014-15賽季的67勝15敗，再次改寫隊史第二佳的季賽成績，僅次於上季所創下的73勝紀錄。