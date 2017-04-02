大帝飆34分得勝 綠衫軍拒讓王座

「大帝」詹姆斯（右）昨飆出34分，助騎士終止3連敗。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯本季只要拿30分以上，球隊僅吞1敗，他昨上場29分56秒，就攻下34分，毫無意外率隊以122：105打退七六人，終止3連敗，不過塞爾提克也贏球，騎士仍落後半場勝差，屈居東部第二。

騎士3月份狀況低迷，連同此役在內，僅繳出7勝10敗，上回詹姆斯效力的球隊於單月吞下10敗以上，得追溯至2003年11月，當時大帝僅幫騎士拿到4勝11敗，但他也只是名初出茅廬的菜鳥。

騎士陣中好手如雲，卻在球季尾聲遭逢低潮，主帥泰倫魯昨賽前，召集大夥開檢討會議，他說：「事實上，大家溝通很多次了，好在這場比賽有以實際行動做出回應，不然開會根本就沒有意義。」

I.湯瑪斯（中）昨轟35分，助塞爾提克1分險勝魔術，繼續在東部當老大。（美聯社）

塞爾提克上回在東部龍頭位置坐了2天就讓位，昨靠著主控「矮腳虎」I.湯瑪斯轟下35分，以117：116險勝魔術，總算能繼續享有東部老大之名。

東部龍頭競爭白熱化，騎士仍有7場比賽要打，期間得遇上兩度「背靠背」惡戰；塞爾提克剩6場，且僅一次「背靠背」，雙方也將於6日上演「頂尖對決」，誰能贏下該役，就有較大機會奪東部季後賽頭號種子。

東部龍頭之爭