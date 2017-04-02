魏少、約基奇 大三元同喜同悲

雷霆魏斯布魯克（上）昨寫本季第39次大三元，球隊卻遭馬刺逆轉。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕同日締造大三元，一樣悲情！魏斯布魯克昨完成本季第39次三雙，但雷霆以95：100敗給馬刺；金塊中鋒約基奇締造本季第6次大三元，球隊也以114：122不敵黃蜂。

雷霆日前才在客場對魔術上演逆轉秀，昨卻變成他們浪費最多21分領先，遭馬刺襲擊吞敗，連馬刺主帥帕波維奇也對此次逆轉勝感到意外。

魏斯布魯克繳出32分、15籃板與12助攻，成為悲劇英雄，不過他距離1961-62球季「大O」羅伯森的單季41次大三元僅差2次，雷霆未來還有7場比賽，魏少有極大機會改寫歷史。

塞爾維亞中鋒約基奇拿下26分、13籃板與10助攻，本季第6度大三元到手，刷新傳奇中鋒「海軍上將」羅賓森於1993-94球季的5次，及公鹿「希臘怪胎」亞德托昆波上季的5次，成為史上單季締造最多次大三元的中鋒與外籍球員。

約基奇破紀錄喜悅遭輸球沖淡，且灰熊昨擊敗小牛，成為西部第7支晉級季後賽的隊伍。如今，西部第九的金塊若想闖入季後賽，只能設法拉下老八拓荒者，但他們仍落後2場勝差，晉級之路恐不樂觀。