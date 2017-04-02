大聯盟開季首週》田中開「投」 殷仔壓軸

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〔記者郭羿婕／綜合報導〕在達比修有、柳賢振揮別傷勢後，台、日、韓6大強投今年終於都能健康開季，首週就會接力登板，由連3季投洋基開幕戰的田中將大帶頭衝，明晨1時出戰光芒，到陳偉殷、柳賢振8日壓軸亮相，重新串起亞洲勢力。

田中將大。（USA TODAY Sports 資料照）

終於都能健康開季

柳賢振（法新社資料照）

在前田健太旅美前，殷仔、田中、達比修、柳賢振、岩隈久志5大先發亞投2014年共奪68勝，此後卻接連掛傷號，難有全員同時健康投完整季的盛況。不過，前兩年近乎空白的柳賢振，本季總算補上最後一塊拼圖。

陳偉殷。（USA TODAY Sports 資料照）

柳賢振空白2年 殷仔爭首勝

柳賢振剛滿30歲，自2013年旅美首季開始，連兩年單季都為道奇進帳14勝；但2015年起受肩傷、肘傷所苦，近兩年只先發一場。

拚回輪值是柳賢振的目標，也在熱身賽拉長局數，證明健康復出，儘管原定擔任的4號先發被麥卡錫搶下，他仍能從5號先發開季；前3大輪值則是克蕭、去年赴美首季拿16勝的前田、希爾，主要是為了錯開希爾和柳賢振兩位左投。

達比修2015年也因手肘開刀而整季缺陣，去年5月才復出，今年不僅他和老婆聖子的第2個兒子出生，還首度榮膺遊騎兵開幕戰先發。

從田中明投開幕戰起跑，達比修後天上場、岩隈和前田5日同天先發，4大日籍強投兩天內輪番亮相；8日還有柳賢振預定復出首戰，殷仔也將在同日對大都會爭取首勝，今晨戰老虎則是開季前最後暖身。