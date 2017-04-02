搭檔阻殺速度第2 陳偉殷有防盜高手

瑞爾穆托（左）。 （美聯社資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟開季在即，官網運用去年數據「解密」，預測今年各隊表現，陳偉殷所屬的馬林魚隊，數據面最受矚目的有陳偉殷等主力投手的搭檔捕手瑞爾穆托，瑞爾穆托傳球阻殺速度，去年名列聯盟第2，今年要繼續「防盜」。

據統計，瑞爾穆托自接到投手投出的球算起，傳球至二壘僅需1.92秒，在去年聯盟捕手中名列第2，且僅差榜首的馬度納多0.01秒。瑞爾穆托登上大聯盟後，阻殺率年年進步，去年是他生涯第3年，阻殺率3成5。

陳偉殷去年全季被跑者盜壘僅2次，次數不多，在左投看管跑者和捕手擅抓盜壘的雙重優勢下，跑者難取得優勢。不過，陳偉殷去年和瑞爾穆托搭配18場、防禦率5.55，和二號捕手馬席斯搭檔4場，防禦率則為2.59，兩者差距頗大。今年馬席斯離隊，陳偉殷和主力捕手瑞爾穆托搭檔機會預計增加，能否在現有優勢之下更加進步，成為本季一大觀察焦點。