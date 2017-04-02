川崎回軟銀 先打二軍賽

川崎宗則。（取自軟銀臉書）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕川崎宗則2012年旅美後，軟銀一直空著52號等他歸隊；川崎日前遭小熊釋出，軟銀也第一時間聯繫，讓他收到滿滿誠意，昨天重回老東家懷抱。

暌違6年重返日職，川崎說，前幾天在美國收到e-mail得知失業，正煩惱時，第一個關心他的就是軟銀，「我感受到球隊誠意，隔天就想回去。」不只前東家殷殷期盼，川崎每年季後返日，連計程車司機都在問：「你何時要回來？」

日媒前晚報導雙方將簽複數年約，但向來都簽1年的川崎，仍敲定1年9000萬日圓（約新台幣2465萬元）合約。由於軟銀常在愚人節祭出整人驚喜，官方臉書昨宣布川崎回歸時還特別聲明：「今天是愚人節，不過，這是真的。」

川崎過去是軟銀不動游擊手，今天開始在筑後練習，希望4日就能打二軍比賽，監督工藤公康對他補強內野也有高度期望。