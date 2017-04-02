周天成爭霸 壞了丹麥內戰好事

亞薩爾森（法新社）

〔記者林宗偉／台北—印度連線報導〕印度羽球超級系列賽，台將僅剩男單一哥周天成在四強孤軍奮戰，他昨再直落二世界排名第廿六的丹麥安童森，搶下冠軍賽門票，今天如能擊敗丹麥亞薩爾森，就能自二○一四年法國超級賽後，迎來生涯第二座超級賽桂冠。

周天成（取自BWF網站）

世界排名第九的周天成，先前僅與安童森交手一次，就是在上月德國公開賽十六強，小天花費七十分鐘鏖戰三局，最後以廿二比廿險勝。

這次再度對壘，周天成首局還是打得辛苦，開賽陷入二比五落後，之後雖回神反超，仍二度與對手互換優勢，最終才以廿一比十七開胡；不過小天次局站穩陣腳，一比一後就壓著對方打，最終廿一比十四保住勝果，兩局只花四十六分鐘。

今拚亞薩爾森 對戰居下風

這是周天成生涯第三次殺進超級賽冠軍戰，也是本站的最佳戰績，他的爭王對手將是世界排名第四的丹麥亞薩爾森，雙方過去六次交鋒，小天僅一次勝出，但這回至今一局未失的他有信心地說：「我現在就是享受比賽，放手交給神。」

儘管對戰紀錄佔優勢，亞薩爾森同樣不敢小覷周天成說：「他的狀況很好，我必須嚴陣以待。」只是未能在決賽上演「丹麥內戰」，亞薩爾森也難掩失望，但仍肯定同胞小將安童森的實力，相信未來兩人定能在同一舞台上包辦冠亞軍。