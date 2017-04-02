費、納決戰邁阿密 重回第一次交鋒點

納達爾（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕重回相遇的原點，西班牙「蠻牛」納達爾與瑞士傳奇費德爾再度會師邁阿密決賽！「蠻牛」想破除在此四度屈居亞軍的魔咒，仍得看寶刀未老的費爸臉色，「晉級冠軍戰已是好消息，接下來我得把鞋帶綁緊點。」

費德爾（歐新社）

昨日準決賽中，第五種子納達爾雖然打到鞋子都掉了，引來全場大笑，仍挾六比一、七比五解決義大利佛格尼尼，率先收下爭霸門票。第四種子費爸則通過逾三小時的連三盤搶七考驗，七比六（十一比九）、六比七（九比十一）、七比六（七比五）強壓澳洲「壞小子」基里奧斯，有機會重現二○○六年壯舉，接連橫掃澳網、印地安泉和邁阿密三座金盃。

號稱第五大滿貫的邁阿密站，男子組屬名人大賽。本季開打不過三個多月，前世界球王費、納頻頻交鋒，這也將是兩人今年第三度、生涯第卅七回論劍，彷彿時光逆流的巔峰對決，足讓許多懷舊球迷重溫舊夢。儘管翻開對戰紀錄，現年卅歲的納達爾挾廿三勝十三負穩居上風；不過薑是老的辣，年長五歲的費爸強勢回春，從二○一五年巴塞爾壓軸、今年初澳網大滿貫決賽，直到先前印地安泉十六強，已完成對戰三連勝。

事實上，逆天不老的費、納生平頭一次場上相逢，就是在美國東南大城邁阿密！二○○四年還未滿十八歲的納達爾首闖會內舞台，卅二強大爆冷門，兩個六比三扳倒當時的世界球王費德爾；只不過，一戰成名的「蠻牛」隔年在此殺進決賽，歷經五盤大戰仍被費天王震撼教育。

巧的是，納達爾如今坐擁多達廿八座名人賽冠軍，卻始終無緣邁阿密封王，過往四闖決賽全鎩羽而歸，如今第五度問鼎金盃，能否在底線突破費爸再進化的單手反拍壓制，將是「蠻牛」苦候十三載的破咒關鍵。