辛然配四強止步 大詹7年來最佳成績

詹詠然（左）與辛吉絲在邁阿密賽四強止步，可惜未能延續印地安泉賽氣勢奪冠。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經「午夜場」激戰，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲先盛後衰，七比六（八比六）、一比六、四比十橫遭第三種子印度米爾莎／捷克史崔可娃大逆轉，第五種子「辛然配」女雙四強止步，無緣美國邁阿密網賽爭后門票，近來北美地區連勝紀錄也停在八場。

芳齡廿七歲的詹詠然，雖未能問鼎背靠背冠軍，至少在此拚出個人近七年來最佳戰績，與搭檔共享九．四二二萬美元獎金（約兩百八十六萬台幣）。而暫時結束硬地賽季，她也將與妹妹詹皓晴重新合拍，北上角逐南卡羅來納州的查爾斯頓綠土賽，之後歐洲紅土賽季大詹才與兒時偶像辛吉絲重新合拍。

男女共站的邁阿密大賽，女雙多達卅二籤，「辛然配」延續印地安泉五連勝封后氣勢，再接再厲闖過三關，可惜準決賽功虧一簣，雙方鏖戰逾當地時間凌晨，「辛然配」首盤拉鋸搶七得手後，次盤陷入亂流拱手讓人，戰線被拉進「超級搶十」，「辛然配」未能回穩止血，差距又被拉開苦追落敗，也讓先前印地安泉飲恨的米／史老冤家翻盤復仇。