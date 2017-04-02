茶壺風暴 蔡承儒罕見坐鎮客場

林益全昨天賽前與隊友守備練習。（中央社）

〔記者徐正揚／桃園報導〕針對林哲瑄日前在臉書發文引發的風波，富邦悍將總教練葉君璋昨天強調，整個事件已經告一段落，他與林哲瑄不再做出任何回應，希望大家把焦點放在球場上，關注球員表現。

雙林、葉總不再回應風波

葉君璋前天找來林哲瑄、林益全、胡金龍、高國輝等主力球員召開閉門會議，被影射的林益全昨天婉拒受訪，賽後在個人臉書由經紀人發表聲明，強調自己還有很多要努力的地方，也許還是有很多不足，沒發現的地方請告訴他，他會盡全力做到最好。

領隊蔡承儒昨天中午先在官方粉絲團貼文，強調「對團隊保持很大的信心」、「危機就是轉機」、「或許一開始溝通方式的選擇可以更好」，開季後只在2場主場才到場觀戰的他，傍晚罕見地首次坐鎮客場，卻見證球隊的客場3連敗。

神全發聲明 請球迷挺悍將

林益全聲明全文如下：

親愛的球迷們，大家好，我是益全。

關於這幾天的事件，我有一些話想說。

打職棒至今進入了第九個年頭，從興農、義大，再到現在的富邦，每年我的目標都一樣，就是打到球季的最後一天，把冠軍盃捧回家，然後期待著每個新的球季，能再無限複製這樣的感動，特別是今年富邦球團給了我們一個「家」的感覺之後，想要再拚一座總冠軍的感覺更是強烈。

我們在同一支球隊，有著同樣的目標，我相信在去年的總冠軍之後，我們會一起攜手再變得更好，我們會一起贏，一起輸，一起打好每一場比賽。

我知道自己還有很多要努力的地方，所以一直想辦法讓自己再更好，也許還是有很多不足，而我卻沒發現的地方，那麼，請告訴我，我會盡全力做到最好。

球季才剛開始，請繼續地為所有悍將們加油。