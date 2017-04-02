打第5年滿百場 梁家榮嫌自己慢

桃猿林智平5局下敲出超前分。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕雖然林智平終於簽約並回到一軍，Lamigo桃猿並未更動開季設定的陣容，總教練洪一中表示，梁家榮仍是先發三壘手，林智平先放二壘，之後如有需要再做調整。

5局下梁家榮（左）與詹智堯（右）靠著林智平的安打奔回本壘。 （記者陳志曲攝）

洪總指出，梁家榮從春訓以來，不論攻守的表現都很穩定，前場還演出「空中抓飛鳥」的美技接殺結束比賽，目前沒有更動位置的必要性；林智平因為有速度，二、三壘都能勝任，春訓也加練二壘，昨是他連續第2場以先發二壘手上陣，2打數1安打2打點，還有1次盜壘。

梁家榮加入猿隊已經第5年，昨才達成生涯100場出賽，他表示，對這個數據沒有特別感覺，因為比預期中慢很多，只希望今年的出賽數能超越前4年的總和，對攻守的態度也很明確：「我不會刻意追求全壘打，因為那不是你想打就有的，守備不要失誤卻是自己可以掌握的。」

梁家榮認為，林智平回到一軍，一定會影響他的出賽空間，但他不會在乎這點，只想要把握每次上場機會，好好享受打球的樂趣，「做好自己最重要，學長也有很多地方值得我學習。」