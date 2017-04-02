不是愚人玩笑! 郭泓志主動離開教士

郭泓志（展逸國際行銷提供）

〔記者林宥辰、徐正揚／連線報導〕郭泓志昨突然宣布自請從教士隊離隊，雖然台灣時間是愚人節，消息卻貨真價實；郭泓志預計4月中旬返台，他希望先休息陪伴家人，儘管富邦教頭葉君璋聽說他有意退休，但這位傳奇不死鳥尚未決定下一步，仍有機會「飛」向富邦。

自認能力不足 主動離隊

「總之，將來不管以什麼方式回到球場，我都會全力以赴。」郭泓志昨透過展逸經紀公司發聲明，也震撼台灣棒壇。

郭泓志在大聯盟春訓熱身賽出賽2場，累計3局飆3K無失分，教士原想讓郭泓志留在基地延長春訓，但他自認目前能力不足以幫助球隊，主動提出離隊。

郭泓志表示，「重新回到球場很開心，這段時間也盡力調整自己，也發現還有很多不足的地方需要繼續努力。我很幸運的還能再站上投手丘，很謝謝這段時間一起陪我打拚的家人、朋友、經紀公司以及一直幫我加油的球迷朋友們。」

在郭泓志去年底和統一獅結束賓主關係後，富邦就積極網羅，原本合約只差簽字，但郭泓志赴美訓練期間，和教士簽小聯盟約，也只能暫和富邦說抱歉。

葉君璋透露 郭有意退休

富邦領隊蔡承儒透過總監陳俊池說，球團仍會持續接觸，但要看選手本人的意願。陳俊池說，郭泓志經紀人事前未通知，球團也是昨天才得知消息，現階段不知選手意願，但以球隊立場，多延攬一位選手是好事。

富邦悍將總教練葉君璋聽到消息倒是不意外，表示之前就得知郭泓志決定離開教士，他不希望看到一個好球員就此退休，會再與郭泓志聯繫。葉君璋認為，郭泓志若加入富邦，一定可以幫到牛棚，就看郭泓志是要退休還是繼續打球，「有聽說他考慮退休，就看他的個人意願，不要造成他的困擾，如果他願意再打球，我們才會有下一步動作。」