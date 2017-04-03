虎口中小失1分 殷仔：我準備好了

陳偉殷昨熱身賽最終戰，投3局失1分，自認已準備好迎接新球季。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟新賽季今天凌晨1點10分點燃戰火，由洋基對光芒之戰揭開序幕，台將僅馬林魚陳偉殷名列開季25人名單，昨殷仔熱身賽最終戰對老虎，以先發3局失1分好投迎接新賽季，他說，「我準備好了！」

昨1局上殷仔被敲兩安和阿普頓高飛犧牲打失1分，2局上面對無人出局滿壘，先讓羅邁打出雙殺打，再解決金斯勒，投完3局退場，被敲4安、失1分，另有1K、2保送。

多次面臨失分危機，最終只掉1分，殷仔說，「之前球數落後時太想要搶好球數，今年有跟投手教練討論，3壞球以後，就算保送打者也無所謂，不要刻意投太甜的球給打者打，今天這部分有做到。」

陳偉殷熱身賽逐場先發成績

春訓時間長 調好變化球

殷仔熱身賽先發6場，19局投球被敲19安，包括6轟，飆出14K、3保送，戰績0勝3敗、防禦率3.32，每局被上壘率1.16。

去年殷仔拿下5勝5敗、防禦率4.96、被打擊率0.276，多項數據都是旅美5年生涯最差。展望新球季，他說，「今年春訓比之前長一點，也讓我有足夠時間做準備，變化球調整得比去年還好，我準備好了，很期待新球季到來。」

殷仔昨隨隊飛抵華盛頓，明首戰對國民由沃奎茲先發，結束對國民3戰後，開季位居第4號先發的殷仔，預定將在8日客場首戰大都會先發。

美媒估馬林魚最佳先發

雖然殷仔無緣連兩年投開幕戰，先發輪值也落居第4號，不過美媒「SB Nation」預測，上季因傷表現不佳，本季若能保持身體健康，有機會成為今年馬林魚陣中最佳先發投手。

其他台將方面，李振昌、王維中和胡智為，則從3A出發，等待升上大聯盟的機會。