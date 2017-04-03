大聯盟今開戰！開幕戰5大強投 克蕭防禦率不到1

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟今天開戰，美媒Sports on Earth選出現役5大開幕戰投手，依過去擔任開幕戰先發的次數、防禦率來評比，今年連7季打頭陣的克蕭登首位，成績比第10次榮膺水手開幕戰的「國王」赫南德茲更搶眼。

克蕭6次擔綱開幕戰先發，累計防禦率不到1，明天將是第7度領銜。（資料照，法新社）

1、克蕭（道奇）：6次先發、防禦率0.93

生涯在開幕戰先發至少6次的投手，大聯盟史上沒人防禦率比克蕭低，介於0.93到國王1.49之間也僅有3人，包括費勒（Bob Feller）的1.21、帕馬（Jim Palmer）1.40、紐豪瑟（Hal Newhouser）1.41。

克蕭不愧是「開幕戰之王」，6場共投38.2局，飆44K、僅6保送，明天道奇首戰在主場對教士，他的表現仍令人期待。

水手赫南德茲明先發戰太空人，將集滿第10次開幕戰先發。（資料照，法新社）

2、赫南德茲（水手）：9次先發、防禦率1.49

國王才30歲，明戰太空人已是第10次投開幕戰，在現役選手中僅次於洋基沙巴西亞的11次，且累積66.1局送出68K，三振數超過被安打數（31支）的2倍。

赫南德茲去年因傷僅出賽25場，結束連10年單季先發30場以上的穩定表現，不少人唱衰他，但他說：「我的生涯還沒到尾聲，我依然是國王。」

太空人凱可。（資料照，美聯社）

3、凱可（太空人）： 2次先發、防禦率1.29

明於太空人主場迎戰國王的就是凱可，去年只拿9勝、防禦率4.55，為個人近3年最差。不過，他前年以20勝8敗、防禦率2.48拿塞揚獎，就從對印地安人7局0失分的首勝開始，今年也盼複製好投。

紅人費德曼。（資料照，法新社）

4、費德曼（紅人）：2次先發、防禦率1.98

費德曼在大聯盟邁入第13年，紅人已是他生涯第6隊、3度扛起開幕戰先發，明與費城人交手。他生涯防禦率4.40不算出色，但之前2次開幕戰，各為遊騎兵、太空人繳出7局失3分、6.2局無失分的優質先發，皆領軍奪勝。

巨人邦賈納。（資料照，美聯社）

國民史崔斯柏格。（資料照，今日美國）

5、史崔斯柏格（國民）、邦賈納（巨人）：3次先發、防禦率2.25

小史明於主場對戰馬林魚，第4度在開幕戰先發，要提防重砲史坦頓，他對小史生涯打擊率高達3成68，擊出3轟。

小史2012至14年曾連3季投開幕戰，都能吃滿6局；2013年對手也是馬林魚，以7局挨3安、無失分摘首勝。

邦賈納連4季獲得開幕戰先發榮銜，含今天在內，4年有3年對手都是響尾蛇，前次是2015年，他以7局掉1分拿下勝投。