今首戰對世仇 萊斯特盼領熊復仇

萊斯特二度擔任小熊開幕戰先發。（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕小熊去年抱回世界大賽冠軍，今年首戰又強碰世仇紅雀，雙方互鬥逾百年，據大聯盟官網統計，這已是兩隊自1913年來第24次在開幕戰交手，最近一次是2015年紅雀以3：0獲勝，但小熊挾著霸主氣勢，力阻前年結果重演。

大聯盟新球季從今晨洋基對光芒、巨人對響尾蛇之戰拉開序幕，重頭戲則是早上8點半的小熊作客紅雀3連戰首場，小熊去年終結長達108年的冠軍荒，今年首戰交給經驗老到的左投萊斯特。

萊斯特生涯6度在開幕戰掛帥，在小熊則是第2次，前次就是2015年對紅雀，只投4.1局挨8安、丟3分吞敗，今力圖雪恥。

25歲右投馬丁尼茲則是首度擔綱紅雀開幕戰先發，中斷韋恩萊特連4季投首戰的紀錄，也是紅雀自1989年來最年輕的開幕戰投手，他說：「比賽氣氛應該會很驚人吧！可能會讓人緊張，但一旦投出第1球，我就會掌控比賽。」