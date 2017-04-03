山葉女子高球賽》南韓李民英封后 姚宣榆第13

姚宣榆以總計288桿，並列13名。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA山葉女子公開賽昨落幕，南韓女將李民英頂住壓力，最後1洞推進保Par的3呎推桿，以70桿作收，以總計279桿、1桿之差險勝渡邊彩香，才打第5場比賽就奪下赴日第1座冠軍盃和1800萬日圓（約493萬台幣）獎金。

李民英昨3鳥1柏忌，後9洞只有1桿進帳。申智愛打到第13洞只落後1桿，但第14洞吞柏忌，第17洞又下沙坑，最後只以282桿排第3。渡邊彩香前8洞賺3桿，但中段連吞兩個柏忌，她從第11洞起5洞又賺回3桿，一度追成並列領先。沒想到第16洞開球失誤吞雙柏忌，讓李民英帶著兩桿優勢走向第18洞。

吞4柏忌 盧曉晴跌至23

台灣女將成績最好的是姚宣榆，她以69桿完賽，總計288桿並列13名。盧曉晴前9洞打下1個老鷹、2個博蒂，一度上升到前8，但後9洞吞下4個柏忌，花光前面的進帳，平盤72桿作收，總計291桿並列23名。蔡佩穎300桿並列51名。