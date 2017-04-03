印度爭冠遇天敵 周天成鎩羽

丹麥好手安薩爾森五度闖進超級賽決戰，終於在印度奪冠。（歐新社）

〔記者卓佳萍／台北－印度電話採訪報導〕印度羽球超級系列賽昨舉行決賽，台灣「一哥」周天成抵抗36分鐘，仍以13：21、10：21不敵世界排名第4的丹麥好手安薩爾森，收下生涯第二座超級賽亞軍，週四公布的最新世界排名可望小升2名。

台灣「一哥」周天成昨在印度羽球超級系列賽屈居亞軍。（法新社）

世界排名第9的周天成，開賽與對手一路糾纏，但194公分的安薩爾森不斷祭出近身壓迫球，小天防守不及，失誤增加，以7：11落後。隨後安薩爾森一次救球造成右膝蓋擦傷流血，一度傷停，但他重新回到場上後絲毫不受影響，還是拿下首局。

次局周天成屢屢打出致勝球，以4：1開局，但去年勇奪杜拜年終賽冠軍的安薩爾森隨即回敬一波10：2攻勢，小天無力還擊，只能眼看對手帶走2萬4375美元（約74.3萬台幣）冠軍獎金與9200積分。

談到輸球主因，周天成表示，「速度沒有他快，很多球被他在擊球高點拿下，加上戰術變化也不夠。」

周天成於2014年與2015年法國超級賽分獲冠軍及亞軍，這回再度闖進超級賽決賽，可惜未能扭轉過去對決安薩爾森1勝5負的劣勢，屈居亞軍，只進帳7800積分與1萬2350美元（約37萬6千台幣）獎金。

5度擦身 安薩爾森首冠

23歲安薩爾森是去年里約奧運銅牌，此役之前五度闖進超級賽決戰都鎩羽而歸，昨總算初嘗桂冠滋味，也避免寫下印度賽「三連亞」的紀錄。