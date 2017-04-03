羽球》登上大馬賽看板 分享穎迷

球后戴資穎（左）和球王李宗偉（右）肖像，被印在馬來西亞超級系列賽廣告看板上。（取自戴資穎臉書）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界羽壇球后戴資穎因賽程安排缺席印度超級系列賽，將參加後天開打的馬來西亞頂級超級系列賽，昨她已抵達大馬，難得看到肖像被印在比賽廣告看板上，她趕緊拍下畫面跟「穎迷」分享。

戴資穎與當地英雄、球王李宗偉一同出現在廣告看板，名列女單頭號種子的戴資穎，大馬站首輪將對上世界排名23的新加坡女將梁曉宇，小戴位於籤表上半部，包含第三種子成池鉉、第五種子中國孫瑜都在同邊，最快可能在八強面對昨於印度超級賽封后的印度名將辛都。

獲得印度賽亞軍的周天成首輪將面對丹麥胡廷維斯，小天上週才以直落二輕取對手，對戰氣勢佔上風，若能獲勝，16強可能強碰第二種子丹麥約根森。

大馬頂級賽共有14組台將人馬角逐，女單李佳馨、許雅晴、江美惠與白馭珀，男單許仁豪、王子維也都將從會內賽出發，爭奪頂級賽積分。