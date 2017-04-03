邁阿密網后冠 孔塔首位「英」雌

英國女將孔塔昨在邁阿密網賽封后。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕英國女將孔塔昨在邁阿密網賽女單決賽，以6：4、6：3擊敗「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，成為首位在這項賽事封后的英國球員，賺進94萬英鎊（約3634萬台幣）獎金，最新世界排名也可望從12名挺進到第7，她的下一個目標是世界第一與大滿貫冠軍。

25歲的孔塔世界排名從2015年的146名一路往上竄升，從小懷抱大滿貫夢想的她說：「相信總有一天我可以成為全世界最棒的球員，但我仍需要很多努力才能達成。」

孔塔年初做出重大決定，結束與前教練卡里爾合作關係，改聘比利時籍新教練費賽特，這是兩人合作以來第二座冠軍，1月份她在雪梨賽一盤未失封后，這次則收下生涯首座皇冠賽等級冠軍，費賽特也相信，孔塔在不久的將來將一圓大滿貫冠軍夢。

男單冠軍賽今登場，「瑞士特快車」費爾德將面對西班牙「蠻牛」納達爾，這是兩人生涯第38度交鋒，費爸尋求邁阿密第三冠，納達爾則挑戰首冠。