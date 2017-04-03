中職》獅隊唐肇廷贏回先發 3安挺隊友
2017/04/03 06:00
統一獅唐肇廷昨晚擊出3安打、4打點，直說「可能是職棒生涯印象最深刻的一天」。（記者林正堃攝）
〔記者吳清正／新北報導〕統一獅唐肇廷把握開季以來少有的先發機會，昨對中信兄弟雙重賽的晚場擊出3安打、4打點，他表示，這可能是他職棒生涯中印象最深刻的一天。
唐肇廷午場在獅隊連得6分逆轉戰況的第8局代打，擊出1分打點的安打，被代總教練黃甘霖點名是非常關鍵的一擊，晚場隨即擔任先發右外野、第2棒，他沒有讓機會溜掉。
午場安打 蔗總讚關鍵一擊
唐肇廷前3次打擊都是壘上有人，連續3打席安打，都把跑者送回本壘，他表示，午場在得點圈有人時代打敲安，晚場3次得點圈打擊也都能適時建功，他不會忘記這一天。
唐肇廷表示，熱身賽狀況不是很好，開季未能固定先發也是沒辦法的事，比賽中他都會隨時保持熱身，只要球隊需要他上場都能準備好，當然也希望用表現贏回先發地位。
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