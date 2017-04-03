中職》敲出逆轉三壘打 羅國龍打破開季低潮

統一獅羅國龍昨對中信兄弟雙重賽的午場，在第8局打出致勝的三壘打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅羅國龍昨對中信兄弟雙重賽的午場，打出本季首次單場雙安，包括在滿壘時敲出致勝三壘打，走出開季低潮，總算恢復些信心。

昨天之前羅國龍13打數只擊出2支安打，加上昨午場前2次打擊摃龜，打擊率只剩0.133，但最後2次打擊都是安打，尤其是第8局在3：4落後滿壘時，擊出三壘打將壘包清空，以6：4超前，獲選單場MVP。

羅國龍表示，去年對中信先發投手伍鐸打得不錯，有設定攻擊策略，但因之前幾場沒打好，前兩次打擊出棒有些猶豫，第8局終於擊出安打，心情才比較篤定。

起步晚 期許今年穩定表現

第8局羅國龍面對周磊的第1球就打成致勝的三壘打，他表示，周磊一上場就在滿壘時投出四壞球，一定想先搶好球數，所以設定攻擊直球，果然第1球就是直球，當然不會放過。

羅國龍今年入選經典賽台灣隊，但出賽機會很少，他表示，這個狀況的確對於調整有些影響，不像前幾年都有參加完整的春訓和熱身賽，不過，前幾年開季都衝得太快，起伏較大，今年雖然起步慢一些，希望逐漸提升，有更穩定的表現。