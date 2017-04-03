中職》感冒壞兄弟 大師兄「畏寒」退場
2017/04/03 06:00
中信兄弟林智勝抱病出賽，中場「畏寒」退場休息。（記者林正堃攝）
〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟最近遭到感冒風暴襲擊，「大師兄」林智勝昨對統一獅雙重賽的午場抱病上場，但比賽中「畏寒」提前退場，晚場仍先發出賽，並在第1局打出追平的1分打點安打。
除了林智勝，中信至少還有蔣智賢、張正偉、陳子豪、陳江和、陳鴻文、周磊感冒，詹子賢則是剛痊癒，賽前練習幾乎全隊都戴著口罩，連餵球投手都戴口罩上場。
林智勝雖然感冒還沒好，但已休息兩天，由於另一門重砲蔣智賢的狀況比他嚴重，林智勝午場擔任先發第4棒，雖然沒有安打，第1局就打出全壘打牆前的深遠飛球。
第8局林智勝四壞球上壘，靠著隊友安打衝上三壘後，突然主動要求換代跑，由詹子賢入替。原本大家以為林智勝從一壘衝至三壘造成腳部不適，他表示，跑上三壘後突然感到「起畏寒」，實在撐不下去，只好提前退場。
蔣智賢抱病 擊出全壘、二壘打
由於太多人感冒，中信無法讓每個人都休息，午場先發的感冒球員，包括林智勝、張正偉、陳江和，投手周磊中繼登板，晚場林智勝和張正偉繼續上場，蔣智賢也先發打第4棒，擊出全壘打和二壘打。
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