NBA》出賽第400場 手感差「豪」失落

籃網隊林書豪。（美聯社）

板凳轟72分 籃網擊敗魔術

〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網昨主場以121：111擊敗魔術，林書豪上陣28分鐘，手感冰冷14投僅3中，貢獻8分、8助攻，但板凳群轟下72分，技壓對手的32分，中止二連敗。

無緣季後賽的籃網並不打算練兵，反而盼例行賽尾聲用完整陣容加速整合，主帥亞特金森坦言，「我們沒有權利休息，畢竟本季受傷兵困擾，包括主控林書豪缺陣45場，季末才能用最佳陣容出賽，盼望能找到勝利方程式，為往後的比賽努力。」

本季僅拿下17勝的籃網，3月份就拿下7勝，近7戰收下4勝，昨羅培茲攻下全場最高30分，前鋒布克也挹注生涯新高23分。

上場14投3中 林書豪自責

林書豪昨剛好是生涯第400場出賽，家人親臨現場為他加油，但他表現低迷，終止連續5戰得分上雙，他自責的說，「打得糟透了，是板凳救了球隊，也拯救了我。」

本季籃網替補球員表現出色，場均提供45.5分的火力支援，僅次於湖人，排名聯盟第二，昨替補攻下72分，是本季第三高，籃網3月24日出戰太陽時，板凳曾贊助81分。

籃網本季連續出賽的第二戰從未贏過，台灣時間今早6點碰上東部第六的老鷹，但老鷹近況低迷，近10戰吞下8敗。