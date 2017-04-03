NBA》出賽第400場 手感差「豪」失落
2017/04/03 06:00
籃網隊林書豪。（美聯社）
板凳轟72分 籃網擊敗魔術
〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網昨主場以121：111擊敗魔術，林書豪上陣28分鐘，手感冰冷14投僅3中，貢獻8分、8助攻，但板凳群轟下72分，技壓對手的32分，中止二連敗。
無緣季後賽的籃網並不打算練兵，反而盼例行賽尾聲用完整陣容加速整合，主帥亞特金森坦言，「我們沒有權利休息，畢竟本季受傷兵困擾，包括主控林書豪缺陣45場，季末才能用最佳陣容出賽，盼望能找到勝利方程式，為往後的比賽努力。」
本季僅拿下17勝的籃網，3月份就拿下7勝，近7戰收下4勝，昨羅培茲攻下全場最高30分，前鋒布克也挹注生涯新高23分。
上場14投3中 林書豪自責
林書豪昨剛好是生涯第400場出賽，家人親臨現場為他加油，但他表現低迷，終止連續5戰得分上雙，他自責的說，「打得糟透了，是板凳救了球隊，也拯救了我。」
本季籃網替補球員表現出色，場均提供45.5分的火力支援，僅次於湖人，排名聯盟第二，昨替補攻下72分，是本季第三高，籃網3月24日出戰太陽時，板凳曾贊助81分。
籃網本季連續出賽的第二戰從未贏過，台灣時間今早6點碰上東部第六的老鷹，但老鷹近況低迷，近10戰吞下8敗。
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