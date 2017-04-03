NBA》拓荒者射日 卡位季後賽
2017/04/03 06:00
拓荒者隊里拉德昨貢獻31分。（美聯社）
里拉德、麥考倫 合奪60分
〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，季後賽邊緣球隊卡位也進入白熱化，近況火燙的拓荒者，昨拿太陽墊背，「雙槍」里拉德和麥考倫分別貢獻31和29分，聯手助隊以130：117擊敗太陽，奪下6連勝，暫居西部老八。
拓荒者近10戰拿下9勝，戰績38勝38敗，繼去年12月9日後，勝率再度重返五成，6連勝期間場均114.7分、淨勝對手12.5分，取代金塊成為第八，並拉開2.5場勝差，在季後賽卡位戰佔得上風。
里拉德再度飆破30分，本季已有26次單場得分超過30分，追平隊史紀錄，另外，本季總得分也累計至1902分，創下5年NBA生涯新高。
公牛一哥巴特勒昨轟下全場最高33分，包括2.1秒的2罰全中，率隊106：104擊敗老鷹，收下3連勝，戰績升上東部第七。
最後2罰全進 公牛氣走老鷹
東部戰局詭譎多變，公牛、熱火和溜馬戰績都是37勝39敗，此役公牛克服末節雙位數落後，巴特勒最後兩分半鐘攻下9分，拿下關鍵一勝，他說，「我享受高壓力的比賽，魏德受傷缺陣，我更積極進攻，扛起領軍晉級季後賽的重任。」
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