NBA》葛瑞芬轟破1萬分 快艇隊史第2人
2017/04/03 06:00
快艇隊葛瑞芬昨單場砍下36分，生涯得分也突破1萬分。（美聯社）
洛城內戰 快艇轟垮湖人
〔記者廖聿偉／綜合報導〕快艇再度於「洛城內戰」中證明老大地位，昨第3節灌進38分，奠定勝基，明星中鋒葛瑞芬轟下全場最高36分，主控保羅也挹注29分、12助攻，聯手助快艇以115 ：104擊敗湖人，近9戰收下7勝，離西部第四的爵士僅剩1場勝差。
主帥瑞佛斯 執教800勝到手
葛瑞芬連兩場得分突破30，此役也寫下生涯得分1萬的里程碑，追上前輩R.史密斯的腳步，成為隊史第2位得分破萬的球員。另外，也送給主帥瑞佛斯執教生涯第800勝，成為史上第15位達成此成就的教頭。
昔日強權湖人近年在「黑曼巴」布萊恩退休後榮景不再，自2012-13球季後，兩隊20次交手，快艇取得壓倒性的18勝，本季4度交手則收下3勝，教頭華頓無奈的說，「湖人擁有光榮的歷史傳統，但近年戰績不振，今年更是深陷谷底。」
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