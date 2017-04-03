茶壺風暴反撲 悍將吞5連敗

富邦悍將5連敗，賽後瀰漫一片低氣壓。（記者陳志曲攝）

一日雙敗 4戰遭逆轉

林哲瑄昨晚刪掉臉書粉絲專頁的文章，希望能讓此事正式告一段落。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿隊昨在對富邦悍將的雙重賽大獲全勝，午場靠著黃浩然再見安打以5：4險勝，晚場則由代打劉時豪8局下扛出3分彈，6：5逆轉勝。富邦上週5戰全敗、林哲瑄臉書酸隊友後吞下3連敗、且5場敗仗中4戰遭逆轉。

富邦休息室賽後瀰漫一片低氣壓，總教練葉君璋說，投手陣容包括主力先發羅力、後援的林晨樺、蔡明晉都受傷，導致後援投手群工作量加重，無形中造成壓力，臨場表現也走樣。

葉總舉晚場敗投黃勝雄為例，他和張耿豪因投手戰力吃緊，被迫單日連2場登板。富邦昨2場確實都敗在牛棚，猿隊則是關鍵代打啟動奏效，午場朱育賢安打幫助串連、晚場則是劉時豪代打開轟建功，王柏融晚場進帳本季首轟，詹智堯則連2場開轟。

吳宗峻雙響無用

富邦單日2戰合計打出25支安打，晚場雖有吳宗峻單場雙響，但攻勢難以串連，中心打者林哲瑄晚場還連吞4K。吳宗峻說，職棒是看長遠，只要內容做好，相信勝利自然會來。

林哲瑄刪文盼止血

因為臉書不當發文的林哲瑄，昨晚也刪掉臉書粉絲專頁的文章，希望能讓此事正式告一段落。

相較富邦的低壓，連續上演2場逆轉秀的猿隊，賽前賽後笑聲不斷，晚間劉時豪上台領MVP獎項時，還被主持人跟現場球迷拱一段模仿秀。他說，學長黃浩然昨蹲捕蹲得久，晚場比賽教練很早就要他準備接手，但都是準備守備為主，上場代打當下壓力難免，沒想過開轟，只想把球打越遠越好。

劉時豪代打逆轉砲

猿隊總教練洪一中則表示，因對方推出右投張耿豪，他當下認為劉時豪應該打得到，當時目標只是先得1分。球隊拿下5連勝，可說是為球季在存本錢，這2場也因分數沒被拉開，一直都有機會。