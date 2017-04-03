響應「蝦」文挨批 高國輝拒訪

高國輝（資料照）

〔記者林宥辰、石毓琪／綜合報導〕富邦悍將吞下5連敗後，賽後一片低氣壓，包括隨隊養傷的隊長高國輝也透過球隊公關婉拒受訪。

高國輝因左手腕受傷，上週四就下二軍養傷，但仍隨隊出賽。只是林哲瑄在臉書發文惹出風波，高國輝也在文章下面留言引發球迷批評，就連曾替他寫書的作者卓子傑，都認為高國輝此舉不恰當，輿論壓力似乎讓他心情受影響，昨賽後罕見拒絕受訪。

卓子傑在「一場不太幽默的愚人節教訓」文中寫道，「不管是以球隊臉面、聯盟全壘打王、或隊長，無論哪種身分，都不應該響應這件事情。」

卓子傑認為，即便對隊友有意見，但畢竟高國輝是隊長，團隊成員有問題應進一步了解處理，「如果處理不好、或處理不來，也應該更有手腕去用聰明的方式，讓更上層的大頭去知道問題嚴重性，而不是參與比他資歷淺、情緒管理能力不高的小老弟發起的網路鬧劇。」