雙轟摧毀神盾…「然」後說再見

黃浩然（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿和富邦悍將雙重賽午場，全看黃浩然表演，他上演單場雙響、再見安打，包辦4分打點，在生涯第600場出賽，幫助球隊5：4逆轉擊敗富邦。

兩人曾網戰 戲稱鄉長是我的打教

黃浩然上回單場雙響，是2015年9月4日面對統一獅，當時正好是他和隊友陳禹勳因守備狀況在社群「網戰」隔天，早已盡釋前嫌的兩人，昨午場賽後還互開玩笑，他受訪前指著陳禹勳說：「他是我的打教（打擊教練）。」陳禹勳則在休息室看著轉播，要黃浩然「不要哭」，全隊看著賽後轉播笑成一片。

黃浩然笑說，叫陳禹勳打教是開玩笑，沒有別的意思，他也說桃猿和富邦氣氛都好，「只是我們團隊氣氛更好。」

富邦洋投神盾本季2度先發都是對猿隊，都繳優質先發，合計僅失4分，其中2分就出自前年猿隊搭檔黃浩然之手。黃浩然說，神盾昨控球其實不錯，會從他手中敲2轟應該只是碰巧，第1轟的打擊重心其實被破壞，第2轟則是挑變化球攻擊。

連2次面對神盾都被壓制，猿隊勝負各半，總教練洪一中認為，神盾的控球好，打者確實難發揮，但他認為只是打者群對他不熟悉，多面對幾次自然會習慣。