掛傷號僅一天 郭勝安馳援

郭勝安（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕富邦悍將單日連吞2場逆轉敗，單週一勝難求，總教練葉君璋坦言後援投手傷兵多，確實是隱憂。前天本來掛傷號的後援投手郭勝安，午場因自認身體狀況可以，賽前自動請纓。

9局下保送陳俊秀懊惱

郭勝安雖然賽前歸隊，但也因9局下保送陳俊秀，間接讓球隊錯失守勝良機，讓他頗扼腕。他說，面對陳俊秀那個打席想得太多，一直想引誘對方，應該更勇敢對決，即使挨轟球隊也領先，但不該讓他上壘。

郭勝安說，前天練球時傷到腰部，但昨經過治療已好很多，若沒有百分百的把握，他不會歸隊，否則反而害到球隊。

對於連敗，他說，沒有人想輸，但球季還有100多場，球隊以前也遇過連敗，他相信全隊調整之後再出發，會表現得更好。

富邦近期投手傷兵多，對教練調度而言確實捉襟見肘，葉總說，對富邦而言，投手戰力畢竟還是很重要的勝利因素，開季投手戰力就出現傷兵，也是目前最大困擾。