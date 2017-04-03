面命有「笑」果！ 朱育賢敲關鍵安

桃猿朱育賢午場代打敲安延續攻勢，成為獲勝功臣之一。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨雙重賽午場桃猿上演再見安逆轉秀，黃浩然擊出再見安打之前，關鍵一打席猿隊起用代打朱育賢面對倪福德，上場前，打擊教練曾豪駒將他拉到一旁耳提面命，之後就敲安延續攻勢，成為獲勝功臣之一。

曾豪駒笑說，當下沒提醒什麼，只是和朱育賢講講玩笑話、要他放鬆心情，朱育賢則笑說：「教練跟我說，如果再見轟他要請我吃飯。」

朱育賢說，教練的意思是要他把握好球，球來就全力揮擊，他則鎖定直球，在不希望球數落後下出擊，先不去多想結果，這次揮擊剛好結果是好的。

雖然晚場先發領了3張老K，但午場朱育賢把握代打機會敲安，他說當時5局左右就開始做代打準備，全隊氣氛很好，就算2出局後，大家也都各自做好本分，相信最終能獲勝。