幫猴囝仔打完氣 貝茲明將回「加」

桃猿打擊教練貝茲（右）開球打擊，梁家榮（左）遞上球棒。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿今年聘請前洋砲貝茲來台擔任客座教練，不少年輕球員受益匪淺，梁家榮就多次提到貝茲幫助他找到自信。貝茲明天將離台，他盛讚猿隊年輕打者群，也說很榮幸能幫助他們。

貝茲認為，猿隊打者天分極佳，只需要些小提醒就能發揮得更好。棒球賽是建立在各種出局等負面數據上，尤其打者數據更是如此，面對整季百場以上比賽，打者身心低潮是正常現象，因此他強調正面思考、建立信心，有助於幫助球員提升表現。

貝茲11年前曾來台效力猿隊前身La new熊，現在在故鄉加拿大開設棒球教室，受猿隊之邀來台客座指導。他說，比起十多年前，中職打者身材明顯變壯，還開玩笑說：「也許是我自己老了，看到不少打者都覺得他們很強壯。」但也認為，訓練方式進步，加上打者更重視力量，確實讓成績進步。

王柏融去年拿下多項打擊大獎和MVP，在貝茲眼裡，那麼年輕就打出聯盟頂級表現，確實很恐怖，對於王柏融或林泓育這樣成熟的打者，不需修改其打擊動作，只需心理層面的建議。