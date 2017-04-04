ANA Inspiration高球賽》意外的延長加賽 柳蕭然捧走金盃

美國女將湯普森在被告知罰桿後，忍不住掉淚。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子高爾夫五大賽首役ANA Inspiration高球賽，昨出現戲劇化轉折，南韓女將柳蕭然在延長加賽力退地主好手湯普森，贏得生涯第2座五大賽冠軍。

柳蕭然最後1洞推進博蒂，以274桿完賽。（今日美國）

湯普森打完第12洞仍領先3桿，沒想到走向第13洞時，裁判突然告知她在第3回合違規。原來前天她在第17洞果嶺推桿前，球沒放回原位，被觀眾檢舉，裁判看了轉播畫面，證實她置球與原位置有些微差距。依照規則，在錯誤球位推桿被罰兩桿，第17洞繳出錯誤成績，又被罰兩桿，使她從原本領先3桿變成落後1桿。

南韓女將柳蕭然在延長賽力退湯普森，拿下ANA Inspiration高球賽冠軍。（今日美國）

被罰4桿痛失領先 湯普森落淚

湯普森忍不住掉淚，但依然勇敢地面對，她在第13、15洞抓下博蒂奪回領先，可惜第16洞吞柏忌，退回並列領先。

柳蕭然最後1洞推進博蒂，以274桿完賽，站上首席。湯普森兩桿上果嶺，只要推進老鷹就能獲勝，但下坡推桿力道稍弱，只抓到博蒂，只能和柳蕭然加賽決勝負。

兩人回到第18洞，柳蕭然開球打上球道，湯普森卻掉進長草區，只能選擇3桿攻上果嶺，但122碼的短桿打得太右，落地後順著斜坡滾到果嶺邊。

柳蕭然從220碼的球道上直攻果嶺，球衝過頭，差點打下右後方水池。她穩定心情短切進攻洞口，差點進洞，剩下4呎回推。

柳蕭然看著湯普森的上坡推桿沒進，她平順地推進再見博蒂，激動地掩面迎接生涯第2場大賽冠軍，並在桿弟陪同下跳進水池慶祝。這是她繼2011年美國公開賽之後，第2度在大賽奪冠，距離上次贏得LPGA賽事也將近3年。