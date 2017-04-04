ANA Inspiration高球賽》意外的延長加賽 柳蕭然捧走金盃
2017/04/04 06:00
美國女將湯普森在被告知罰桿後，忍不住掉淚。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕女子高爾夫五大賽首役ANA Inspiration高球賽，昨出現戲劇化轉折，南韓女將柳蕭然在延長加賽力退地主好手湯普森，贏得生涯第2座五大賽冠軍。柳蕭然最後1洞推進博蒂，以274桿完賽。（今日美國）
湯普森打完第12洞仍領先3桿，沒想到走向第13洞時，裁判突然告知她在第3回合違規。原來前天她在第17洞果嶺推桿前，球沒放回原位，被觀眾檢舉，裁判看了轉播畫面，證實她置球與原位置有些微差距。依照規則，在錯誤球位推桿被罰兩桿，第17洞繳出錯誤成績，又被罰兩桿，使她從原本領先3桿變成落後1桿。南韓女將柳蕭然在延長賽力退湯普森，拿下ANA Inspiration高球賽冠軍。（今日美國）
被罰4桿痛失領先 湯普森落淚
湯普森忍不住掉淚，但依然勇敢地面對，她在第13、15洞抓下博蒂奪回領先，可惜第16洞吞柏忌，退回並列領先。
柳蕭然最後1洞推進博蒂，以274桿完賽，站上首席。湯普森兩桿上果嶺，只要推進老鷹就能獲勝，但下坡推桿力道稍弱，只抓到博蒂，只能和柳蕭然加賽決勝負。
兩人回到第18洞，柳蕭然開球打上球道，湯普森卻掉進長草區，只能選擇3桿攻上果嶺，但122碼的短桿打得太右，落地後順著斜坡滾到果嶺邊。
柳蕭然從220碼的球道上直攻果嶺，球衝過頭，差點打下右後方水池。她穩定心情短切進攻洞口，差點進洞，剩下4呎回推。
柳蕭然看著湯普森的上坡推桿沒進，她平順地推進再見博蒂，激動地掩面迎接生涯第2場大賽冠軍，並在桿弟陪同下跳進水池慶祝。這是她繼2011年美國公開賽之後，第2度在大賽奪冠，距離上次贏得LPGA賽事也將近3年。
相關新聞
- ANA Inspiration高球賽》南韓柳蕭然 奪今年首場大賽冠軍
- ANA Inspiration高球賽 第3回合湯普森衝上第1、龔怡萍並列50
- 高爾夫》山葉女子公開賽 姚宣榆並列13、南韓李民英奪赴日首冠
- 高爾夫》女子五大賽首戰今夜登場 3台將拚戰、高寶璟求衛冕
- 台灣PGA巡迴賽賽程公布 場數不變、亞巡賽增為3場
推薦新聞
-
虎口中小失1分 殷仔：我準備好了2017/04/03 06:00
-
邁阿密網后冠 孔塔首位「英」雌2017/04/03 06:00
-
中職》獅隊唐肇廷贏回先發 3安挺隊友2017/04/03 06:00
-
中職》感冒壞兄弟 大師兄「畏寒」退場2017/04/03 06:00
-
NBA》拓荒者射日 卡位季後賽2017/04/03 06:00