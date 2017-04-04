邁阿密網賽》拍下「蠻牛」封王 費爸要休息到法網
2017/04/04 06:00
費爸直落二擊敗蠻牛，世界排名上升至第4。（法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕邁阿密網賽男單冠軍戰昨上演第37度「費納對決」，35歲瑞士天王費德爾6：3、6：4擊敗30歲「蠻牛」納達爾，不過費爸隨即丟出震撼彈，將放棄近兩個月紅土賽事，直接備戰5月28日開打的法網。
拿下此役後，費德爾除了在2017年連續3次擊敗納達爾，將生涯對戰成績拉近為14勝23敗，這也是他自澳網、印地安泉網賽以來的連3冠，世界排名將從第6升至第4，上次他同年在這3場大賽奪冠已是2006年。
「當我健康且狀況好的時候，我就能打出這樣的比賽。」費德爾表示，如果球感差，是不可能有機會在決賽打敗納達爾，因此，去年曾因傷休養長達半年的他，決定放棄接下來的紅土賽事，直接挑戰法網及之後的草地、硬地賽。
費德爾說：「我已不再是那個24歲的小伙子了，我需要休息，讓身體好好恢復。」不過喜迎生涯第91冠的費爸強調：「我的夢想還持續著。」除了謝謝團隊支持，讓自己本季至今打出19勝1敗的驚奇，也鼓勵同樣從傷病中走出低潮的納達爾說：「紅土賽季就要來了，我相信你將會在那大殺四方。」
相關新聞
- 大滿貫空前18冠 費爸感性與蠻牛共享
- 網球》多休多健康？ 費德爾本季紅土只打法網
- 網球》「費納對決」第37回合 費德爾又勝捧今年第三冠
- 費、納決戰邁阿密 重回第一次交鋒點
- 邁阿密網賽》美國觀眾比較吵？ 費德爾：習慣就好
- 網球》費德爾狀態佳 休息半年效果連自己都吃驚
推薦新聞
-
虎口中小失1分 殷仔：我準備好了2017/04/03 06:00
-
大聯盟今開戰！開幕戰5大強投 克蕭防禦率不到12017/04/03 06:00
-
印度爭冠遇天敵 周天成鎩羽2017/04/03 06:00
-
中職》獅隊唐肇廷贏回先發 3安挺隊友2017/04/03 06:00
-
中職》感冒壞兄弟 大師兄「畏寒」退場2017/04/03 06:00