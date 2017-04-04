綜合格鬥路艱辛 黃偵玲兼差超拚

黃偵玲是台灣第一位職業女格鬥選手。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣首位職業女格鬥選手黃偵玲，上月在亞洲規模最大的綜合格鬥賽事ONE Championship挑戰世界冠軍新加坡李勝珠，雖然惜敗，仍寫下新里程碑，她透露，一路走來荊棘滿布，不只得兼兩份差維持生計，更得面對家人的質疑眼光。

黃偵玲只有156公分，求學時蹺課被發現，叛逆的個性，受到柔道教練青睞，讓她與競技結緣，之後陸續接觸柔術、拳擊，更進一步踏入綜合格鬥的不歸路。

「走出來後，就不要後悔。」黃偵玲這句送給想踏入格鬥界後輩的話，也是她的寫照，當初父母希望她朝體育老師、警察發展，但她另有夢想，雖吃盡苦頭，除當教練賺學費，還得化身店員賣鞋。

就是這股拚勁，讓教練原本預估黃偵玲得花5年才能挑戰世界冠軍，提前縮短到2年。但對她而言，雙親才是她想獲得認同的對象，「我打比賽，任何人都可以不相信我，只希望我的父母可以支持，他們能抵過千萬人。」

黃偵玲透露，職業格鬥界貧富差距大，一次出場費加獲勝獎金，有人領1萬5000元，最多可領上千萬。即將前往日本AACC道館接受訓練的黃偵玲，希望能再登世界舞台，邀請父母坐在觀眾席第一排，一起替她驕傲。