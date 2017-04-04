「鑽石」不見了 洋基連6年開季黑

洋基田中將大開幕戰先發撐不滿3局被KO，掉7分吞敗。 （今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕田中將大連續3年榮膺洋基開幕戰先發投手，面對上季對戰取得4勝0敗絕對優勢的光芒，撐不滿3局就挨8安含2轟狂丟7分，狼狽吞下本季首敗；洋基以3：7敗給光芒，連續6年開季首戰都輸，改寫隊史紀錄。

洋基陣容大換血，開幕戰先發打線有4人大聯盟資歷不滿3年。（今日美國）

田中判若兩人 2.2局丟7分

A-Rod（右）、提謝拉（左）等球星相繼退休或轉隊，今年開幕戰洋基「鑽石打線」不再炫目。（資料照）

田中追平野茂英雄在大聯盟開幕戰先發的日籍投手紀錄，第1局就被敲4安加高飛犧牲打失3分，2、3局下被朗格利亞、摩里森各敲1轟，只投2.2局狂失7分全是責失，與春訓投23.2局失2分僅1分責失判若兩人。

亞契（今日美國）

田中這場的失分、投球局數，都是他加入洋基後單場最差，他認為，對擔任開幕戰先發太過興奮，因情緒管理不佳導致失常，「我從春訓第1天起就在期待這天，很想要有好表現，但有點太興奮了，結果無法把工作做好。」

洋基在田中退場後動用4位投手，接力5.1局只挨5安沒再失分，但打線被亞契7局5K好投壓制，只在第2局搶回2分。

先發打線年薪 驟降15億元

洋基去年首戰先發打線的年薪總額近1.2億美元（約台幣36億），大聯盟資歷至少10年的多達6人，隨著提謝拉、A-Rod相繼退休，貝爾川、麥肯陸續轉隊，「鑽石打線」不再炫目，今年呈現「著眼未來」的大換血，年薪總額驟降近5000萬美元（約台幣15億），有4人大聯盟資歷不滿3年。