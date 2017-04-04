守護神砸鍋大戲 吳昇桓強運逃敗

紅雀9下反撲，讓救援失敗的吳昇桓順利解套。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟新球季開打第1天就有終結者砸鍋，雖然吳昇桓9局上被轟出追平3分彈，紅雀仍靠格雷查的再見安打，4：3氣走小熊。紅雀也在賽前宣佈，以3年6000萬美元與莫里納延長合約，讓拿過8次捕手金手套的他在聖路易打到38歲。

紅雀投手馬丁尼茲在投手丘後方寫上「18」與「30」。（取自網路）

吳昇桓8局上提前登板，一上場就投出觸身球形成滿壘，但及時化解危機，8局下格雷查轟出2分彈，把比數擴大為3：0；吳昇桓9局上續投，1出局後被小熊捕手康崔拉斯一棒扳平，本季首次救援就失手，但撿到勝投。

格雷查（右）再見安氣走小熊，替紅雀拿下開幕戰勝利。（美聯社）

小熊9局下派出第5任投手蒙哥馬利，2出局後也滿壘，格雷查再次建功，以單場4打數2安打3打點助紅雀拿下開季首勝。

莫里納從明年起，連3年平均年薪2000萬美元，身價為現役捕手最高，總值與平均年薪都僅次已移轉一壘的茂爾於2010年與雙城簽的8年1.84億美元、平均2300萬美元。

紅雀先發投手馬丁尼茲投出第1球前，在投手丘後方畫2個圓圈，各寫上「18」與「30」，紀念都來自多明尼加、都因車禍喪生的前隊友塔維拉斯、皇家投手范屈拉，他投7.1局挨6安無失分，是隊史繼1975年吉布森後第1位在開幕戰飆出10K的投手。