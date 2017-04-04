這款新制愛重砲 莫里納搶頭香
2017/04/04 06:00
莫里納昨天賽前確定與紅雀以3年6000萬美元延長合約，身價為現役捕手最高。（美聯社）
大聯盟昨點燃戰火，新制也正式上路，本季修改的故意四壞球規則立刻派上用場，紅雀鐵捕莫里納成為此規則的第1位上壘者。
大聯盟為讓比賽節奏更緊湊，與球員工會討論過後決議修改故意四壞球等規定，投手不用投球只要告知主審就可直接保送打者。昨役紅雀和小熊之戰，小熊後援投手蒙哥馬利9局下登板，在3：3下，1出局後被代打的J.馬丁尼茲敲出二壘安打，教練團喊暫停，並對下一棒已敲出2支安打的莫里納啟用新制的故意四壞球保送，但蒙哥馬利最後在滿壘2出局仍被敲出再見安打，紅雀4：3逆轉勝。
莫里納開幕戰3打數2安打，另有2次保送，已連續13年擔任紅雀開幕戰先發捕手，是現役捕手第1。（記者張浩群）
推薦新聞
-
ANA Inspiration高球賽》台將龔怡萍獨撐 退至50名2017/04/03 06:00
-
印度爭冠遇天敵 周天成鎩羽2017/04/03 06:00
-
中職》獅隊唐肇廷贏回先發 3安挺隊友2017/04/03 06:00
-
中職》敲出逆轉三壘打 羅國龍打破開季低潮2017/04/03 06:00
-
NBA》拓荒者射日 卡位季後賽2017/04/03 06:00