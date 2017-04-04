NBA》2季3分球破300 柯瑞第一人
2017/04/04 06:00
勇士隊柯瑞射三分球。（資料照，美聯社）
單場攻42分 勇士大勝巫師
〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞昨狂飆9記三分球，本季三分球進球數破300大關，全場攻下42分，助隊以139：115在主場大勝巫師，取得11連勝，領先馬刺3.5場勝差，穩坐聯盟龍頭寶座。
柯瑞上季打出生涯巔峰之作，整季出賽79場，有13度得分突破40大關，贏得首座例行賽得分王頭銜，但本季勇士找來4屆得分王杜蘭特加盟，柯瑞得分爆發力受壓制，如今才完成單季第4次逾40分，他說：「我每晚都期待能做到相同的事情，即使並未發生，我還是每天都保持同樣的自信出賽。」
柯瑞昨三分球出手14次命中9球，本季累積302顆三分彈，加上上季締造的NBA單季最多402顆紀錄，成為史上首位連兩季在季賽至少投進300顆三分球，且他在歷史上單季三分球進球數排行榜，包辦前3席。
柯瑞昨三分球命中率64.3%，他本季單場三分球命中率逾50%，勇士戰績為24勝1敗，證明他的外線火力仍是勇士贏球方程式之一。
得分王杜蘭特 10日歸隊
勇士另一得分箭頭杜蘭特，預計10日在主場對鵜鶘一戰歸隊，為季後賽備戰，柯瑞勢必得重新適應進攻體系，也要維持理想外線手感，在季後賽才能與杜蘭特合力出擊，攜手率隊完成重溫冠軍滋味的目標。
勇士前鋒D.格林在隊友齊心幫忙下，總算於最後34秒投進全場第1顆三分球，繳出11分、12籃板與13助攻，完成本季第5度大三元、生涯第19次，他至今只要完成三雙，勇士19戰全勝。
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