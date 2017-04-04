NBA》穩贏還射三分 「天兵」麥基遭怒推
2017/04/04 06:00
勇士隊麥基（右）最後進攻射三分球，被巫師隊詹寧斯（左）怒推一把。（取自網路）
潛規則：勝隊放棄最後進攻
〔記者林岳甫／綜合報導〕巫師昨在客場慘輸勇士24分，勇士「天兵」麥基於比賽結束前6.9秒還在三分球線外出手，被巫師後衛詹寧斯怒推倒地，因麥基此舉不僅觸犯NBA潛規則，更在賽後引發雙方人馬舌槍唇劍，勇士主帥柯爾趕緊道歉滅火。
勇士柯瑞昨轟42分，勇士大夥兒在最後幾波進攻，不斷做球給D.格林，助他刷「大三元」，結果麥基還得理不饒人，在讀秒階段於三分線出手，點燃巫師全隊怒火。
雖然沒有明文規定，但在NBA場上，比賽勝負已定時，勝方都會放棄最後一波進攻，若還持續進攻，如同羞辱對手，通常都會引爆輸家的怒火。
怒推麥基的詹寧斯不爽表示，「這非常不尊重人，我認為他應該要讓時間走完，畢竟他們讓格林完成大三元，柯瑞又拿高分，最後還做出這種行為，感覺很不尊重人。」
巫師主帥布魯克斯隨後也故意喊暫停，表達不滿，詹寧斯強調：「這就是規矩，當我剛來這聯盟時，我就學到不能做出這種事情，他們領先達到20分以上，且比賽都要結束了，他還想讓我們更難堪。」
麥基出手 避免違反進攻規定
勇士D.格林認為，麥基平時都有勤練三分球，這回出手只是想避免進攻24秒違例；不過柯爾選擇向對手道歉，他認為麥基不需要在最後還於三分線出手。
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