NBA》布魯克林火熱連線 籃網2連勝

林書豪（左）昨擺脫低潮，攻下15分、6助攻，「布魯克林」成功連線。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網前天戰勝魔術，昨主場碰老鷹，「布魯克．林」再度連線成功，羅培茲繳出全隊最高29分、林書豪挹注15分，以91：82勝出，取得暌違兩年的「背靠背」連勝，也是本季第2度2連勝。

籃網第一節攻下29分，其中26分由「布魯克．林」連線貢獻，林書豪挹注8分，且單節3助攻全是傳給羅培茲取分，助陣中第一長人單節進帳18分，主帥亞特金森表示，此役即能證明為何羅培茲與林書豪是籃網陣中最棒的兩位球員。

兩人合砍44分

羅培茲21次出手中12球，繳出29分與5籃板、5助攻、5阻攻，林書豪全場上陣31分19秒，為全隊之最，出手10次命中5球，包括兩記三分球，攻下15分、6助攻與6籃板，他說：「我們就是試圖打出侵略性，也證明我們狀況火熱，且大家都有展現出團隊精神。」

籃網自林書豪歸隊後，似乎已擺脫弱旅臭名，不僅收下本季第2度2連勝，更是球隊近兩年來首度在連兩天出賽皆勝，他們上回在2015年3月26日至4月4日，取得一波6連勝，包括在4月1日與2日連勝溜馬、尼克。