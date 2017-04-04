NBA》公牛4連勝 季後賽門票在握
2017/04/04 06:00
公牛隊巴特勒（右）昨橫掃39分。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕公牛一哥巴特勒昨轟進39分，率隊以117：110擊敗鵜鶘，取得4連勝，且熱火、溜馬同日輸球，他們得以暫時甩開兩隊糾纏，獨居東部第七。
公牛前年拔掉希波鐸帥位，改找霍伊伯格接任，卻與季後賽絕緣；本季他們試圖振作，網羅「閃電俠」魏德及擅長穿針引線的朗度，搭配巴特勒，組成堅強後場「三巨頭」，但始終無法打出令人滿意成績。
好消息是公牛有了這波連勝加持，且後續5場比賽對手也早與季後賽無緣，分別是尼克、七六人、魔術及兩度對籃網，重返季後賽指日可待。
熱火、溜馬 搶當8弟
熱火昨在主場以113：116不敵金塊，近6戰僅拿2勝，主帥史波斯查說：「我相信球隊都已盡全力了，可惜我們最近幾場比賽，無法把比賽細節做到最好。」熱火戰績37勝40敗與溜馬平分秋色，不過他們本季與溜馬3度交手，取得2勝，暫居東部老八。
溜馬喬治昨繳出43分外帶9籃板、9助攻「準大三元」，與騎士詹姆斯41分、16籃板及11助攻互別苗頭，無奈溜馬在二度延長賽仍以130：135吞4連敗。
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