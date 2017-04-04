HBL》乙級決賽明開打 將首度直播

HBL乙級決賽將於明天開打，昨天先舉行記者會。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕105學年HBL甲級賽事落幕後，乙級賽事也將登場，男、女子組8強決賽將於4月5日起一連5天在基隆體育館熱戰，除了首度由快樂電視APP直播，配合新媒體特性，球迷還能透過遠端加油機制，替喜愛的球隊按讚喊聲。

本屆決賽隊伍，男子組有衛冕軍彰化高中及基隆海事、花蓮高工、建國中學、竹林高中、立仁高中、竹山高中、善化高中；女子組包括已5連霸的桃園陽明高中及壽山高中、能仁家商、四維高中、屏東高工、小港高中、台南高商、輔仁中學。

其中地主基隆海事人才輩出，除了名氣最響亮的「野獸」林志傑，裕隆助理教練李啟億也是校友，昨他現身站台，希望學弟們好好把握曝光機會，他也會到場加油。

快樂電視網與緯來合作

快樂電視網也與緯來合作，9日包括男籃冠軍戰在內，將有3場男籃賽事同步由緯來體育台直播，高中體總會長匡格非表示，希望未來能仿照棒球黑豹旗，推動乙級賽事全程轉播。