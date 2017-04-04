中職開季打擊 經典賽先發、替補差很大

擔任經典賽替補的許基宏，開季至今安打還沒開張。（資料照）

蔣智賢、林智勝手感佳

〔記者吳清正／台北報導〕世界棒球經典賽在職棒春訓期間的3月份舉行，是否影響球員備戰新球季，引發許多討論，從今年參加經典賽的中職球員開季表現來看，對於經典賽期間少有上場機會的球員影響較大，先發主力打者落差較小。

經典賽台灣隊先發打線有7人目前打擊率超過3成，中信兄弟蔣智賢更以0.462領先全聯盟，他和林智勝以3支全壘打並列聯盟第2。

台灣隊先發打線只有統一獅陳鏞基和富邦悍將林琨笙打擊率不到3成，但陳鏞基的0.286已比去年同期的0.250還要好。

張正偉、許基宏仍無安

替補球員方面，只有統一獅林志祥開季打擊率超過3成，其他最高是羅國龍的0.211，中信兄弟張正偉和許基宏安打更是還沒開張。

經典賽完全沒有上場的羅國龍表示，今年不像前幾個球季，有完整的春訓和熱身賽，的確對調整造成影響，開季打擊手感較差，不過，前幾年一開季都衝得太快，季中出現落差，今年雖然起步較慢，希望逐漸提升，有穩定表現。

中信王勝偉在經典賽出賽1場，但沒有打擊機會，他有不同看法。雖然經典賽沒什麼出賽，但之前台灣隊熱身賽有上場，回國後也打了中職公辦熱身賽，開季沒有打好是自己的問題，可能是打得太急，好球、壞球、直球、變化球都想攻擊，打擊節奏亂掉。

許基宏則表示，他想不出來是什麼原因造成到現在還打不出安打，揮棒的感覺很怪。