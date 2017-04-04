中職開季首月5連勝 8成拿下季冠軍

桃猿前天拉出5連勝，上半季戰績已佔據一定優勢。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職上、下半季賽制，將120場例行賽分成各60場，對比他國職棒，在60場之內拉出連勝、拿到季後賽門票，場次明顯較少。自2013年起，中職4隊凡開季不久就締造5連勝以上的球隊，幾乎必奪半季冠軍，桃猿上週單週全勝，已佔據有利優勢。

桃猿前天拉出5連勝後，總教練洪一中說，只是存好本錢，言下之意開季尚早，鹿死誰手猶未知。

但攤開近幾年紀錄，只要上半季連勝達5場以上，就穩拿半季冠軍，去年中信兄弟開季9勝1和、前年桃猿隊4、5兩月各一波5連勝，最終都奪半季冠軍。

近5年唯一例外的是2013年統一獅，雖然開季6連勝，但之後各一波7、8連敗，季冠軍之爭輸給當時擁有洋砲曼尼在陣的義大犀牛。

猿單週全勝 先聲奪人

猿隊單週全勝，或許和全隊未打經典賽、春訓完整有關，去年不少傷兵今年也歸隊，詹智堯前天雙重賽就各貢獻1轟。

猿隊氣氛、求勝心兼具，教練調度也錦上添花，前天雙重賽只要換上代打或代守，結果都是好的，午場未先發的詹智堯、楊岱均、朱育賢都有打擊表現，晚場代打擊出逆轉彈的劉時豪，霸氣甩棒昨還登上大聯盟「Cut 4」。

開季至今猿隊拿下5勝1敗，雖然5連勝看似只是短期高潮，但對60場的半季賽事而言，已佔據一定優勢，且猿隊連勝還在持續，接下來穩紮穩打，近幾年上半季連勝「定律」有望重演。