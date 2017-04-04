「經典」案例 國聯勝投王「威」力盡失

威利斯（取自網路）

雖然參加世界棒球經典賽是否影響備戰新球季沒有定論，但的確有人打完經典賽後開季表現大幅下滑，甚至棒球生涯急轉直下，最有名的例子是曾贏得國聯新人和勝投王的威利斯。

2003年，21歲的威利斯在馬林魚投出14勝6敗、防禦率3.30，獲選新人王，05年更投出國聯最多的22勝，防禦率2.63。

2006年經典賽開打，威利斯入選美國隊並被設定為第1號先發，但先發2場都吞下敗投，共投5.2局被擊出10支安打失8分，防禦率12.71。

威利斯的不振持續到大聯盟開季，前兩個月只有1勝6敗，6月份才拿到第2勝，球季最終12勝12敗收尾，07年再滑落到10勝15敗，防禦率5.71，季後被交易到老虎。

威利斯轉隊後更是一蹶不振，08年戰績0勝2敗、防禦率9.38，09年還因為焦慮症進了傷兵名單，10年5月被老虎隊DFA，11年之後沒有再上過大聯盟，從此不斷重複簽小聯盟合約、被釋出的命運，13和15年兩度宣布退休，結束9年的大聯盟生涯，總計參加經典賽之前的3個球季拿下46勝，之後的6個球季只有26勝。（記者吳清正）