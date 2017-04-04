中職去年爭冠組合 今年難兄難弟

陳子豪昨因高燒掛急診。（取自陳子豪粉絲團）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職開季前，大概很難有人預測到去年台灣大賽對戰組合，開季首週後，竟雙雙並列墊底且連敗不止，富邦悍將、中信兄弟本週末將於富邦主場新莊交手，誰能脫離低潮泥淖，成為另類觀戰焦點。

衛冕軍富邦開幕戰首先擊敗中信，次戰在洋投神盾壓制下，1分技壓桃猿，本來情勢一片大好，但上週先是客場面對中信連兩場以1分之差輸球，林哲瑄臉書發文又意外揭露主將間不睦，球隊氣氛低迷，上週成為2009年中職恢復4隊規模以來，首支單週全敗的衛冕軍。

富邦連敗不止，後援投手受傷兵所苦，成為關鍵因素，王牌洋投羅力開季就掛傷號，少了他負擔局數的能力，加上後援投手林晨樺、蔡明晉掛傷號，讓總教練葉君璋很頭痛，球隊也因此連遭逆轉。

兄弟陳子豪昨掛急診

中信方面同樣受病所苦，截至目前除了兩場主場面對富邦悍將獲勝外，現已3連敗。兄弟多位主將受流感所苦，林智勝一度被迫休戰，陳子豪昨更因高燒掛急診。兄弟昨、今兩日都休兵，不少球員趁機休息或就醫，期望明作客桃園起，全隊都能健康出賽。