連7年揭幕 克蕭不知輸球滋味

佩德森轟出滿貫彈，道奇開幕戰大勝教士。（今日美國）

道奇4轟 連2年打爆教士

道奇隊王牌投手克蕭連續7年擔任開幕戰先發，未嘗敗績。（法新社）

〔記者吳清正／綜合外電報導〕道奇隊王牌投手克蕭持續開幕戰的完美紀錄，昨天對教士隊先發7局只被打出2支安打，道奇隊則轟出4支全壘打，包括佩德森滿貫彈和葛朗多雙響砲，以14：3大勝，連兩年在開幕戰打爆教士隊，去年比數15：0。

教士投手貝桑柯特（下）補位本壘被跑者剷倒。（美聯社）

「今天你看不到有人放鬆，不管比數是多少，我們的球員持續加壓。」道奇隊總教練羅伯斯表示：「有時候在勝負已定的比賽中，你的打擊會不夠專注，但是今天沒有發生這種事。」

克蕭開幕5勝 追平隊史

克蕭連續7年擔任開幕戰先發，追平蘇頓保持的隊史紀錄，他在第1局因為隊友守備失1分後，直到第7局才被辛普全壘打再失1分，投出8次三振，沒有四壞球，生涯開幕戰戰績5勝0敗，防禦率0.99，勝投追平名人堂選手崔斯德爾保持的隊史紀錄，防禦率則是大聯盟史上至少先發5場的投手中第2低，僅次於馬勒的0.92。

「我想在開幕戰先發是很大的榮耀，但7次實在很瘋狂，我沒有想過可以這樣。」克蕭表示：「對於開幕戰的好成績我想不出是什麼原因，但真的很開心，我很感謝有這個機會。」

佩德森第2局打出高飛牲犧打，第3局他轟出大聯盟本季第一支滿貫彈，緊接著葛朗多再敲全壘打，也是隊奇隊史第一次在開幕戰打出連棒全壘打。葛朗多第3局以左打開轟，第8局再以右打擊出2分砲，席格則在第5局打出3分全壘打，苦主是兼差當投手的貝桑柯特。

貝桑柯特原本以捕手為主，熱身賽投8.1局只失2分，昨天在第4局二、三壘有人時登板，第1球就暴投，貝桑柯特到本壘補位，被跑者釘鞋踢到膝蓋而倒地，他起身再戰又投出暴投送分，好不容易結束第4局，第5局再被席格砲轟。